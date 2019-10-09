Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района республики Валид Абдурешидов записали видеообращения, в которых заявили, что не предавали главу Чечни Рамзана Кадырова. Записи опубликованы в Instagram.

По словам Алаудинова, он никогда не был предателем и не отвернулся бы от Кадырова «ни за какие блага этого мира». Он также отметил, что его никто не увольнял и в тюрьму не сажал. Начальник чеченской полиции записал свое обращение, сидя на диване, за его спиной большая фотография, на которой изображен он, обнимающий главу Чечни.

Алаудинов также пригрозил людям, распространяющим информацию о том, что он якобы участвовал в заговоре против Кадырова. «Шайтаны, ищите себе место, где спрятаться», — написал он.

Абдурешидов записал свое видеообращение на чеченском языке. Его перевод публикует «Кавказский узел». По словам главы района, он готов умереть в противостоянии с любым, кто совершит в отношении Кадырова вероломство. Позже в своем Instagram-аккаунте он написал, что остается преданным членом команды нынешнего главы Чечни.