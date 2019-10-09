Автор: академик Александр Куделин, советский и российский востоковед 9 октября 2019, 23:26

Отмечая юбилейную дату – 80 лет со дня рождения Аиды Насир кызы Имангулиевой, стараешься мысленным взором охватить ее богатый событиями жизненный путь, ее признанные достижения на научном поприще. Выдающийся ученый-востоковед, доктор филологических наук, профессор, организатор науки, общественный деятель, директор Института востоковедения Академии наук Азербайджана, вдумчивый и строгий наставник молодых ученых – таков далеко не полный перечень важных характеристик, которые приходят на ум в эти дни, когда вспоминаешь Аиду Имангулиеву. Главным делом ее жизни было изучение литературы Востока. Ключевой проблемой в научном творчестве Аиды Имангулиевой, в котором тесно переплетались историко- и теоретико-литературный подходы, стало изучение взаимосвязей литератур Востока и Запада.

По прошествии времени становится всё более очевидной значимость решений, сформулированных ученым в ее монографиях «Михаил Нуайме и Ассоциация пера», «Джебран Халиль Джебран», «Корифеи новоарабской литературы (к проблеме взаимосвязи литератур Востока и Запада начала ХХ века)» и многочисленных статьях. В современных условиях предложенные ранее решения зачастую наполняются новым содержанием, а бывшие ранее менее заметными, как бы частные, наблюдения азербайджанской исследовательницы приобретают острую актуальность и открывают новые перспективные направления исследований. Важные историко- и теоретико-литературные выводы углубляются и становятся еще более значительными в контексте историософских и культурологических размышлений Аиды Имангулиевой: «‹...›Основа исторического движения общества – совершенствование личности, которое и ведет к улучшению нравов самого общества и управления им. Прежде всего необходимо свободное развитие отдельной личности, не угнетенной ни расовыми, ни национальными, ни религиозными предрассудками». Тема литературных отношений Востока и Запада является стержнем научных разысканий Аиды Имангулиевой, в которых она добилась наиболее значительных результатов. Ее подход к этой тематике определялся магистральным направлением мировой науки, в лоне которой формировался облик азербайджанского исследователя. В теоретических построениях Аиды Имангулиевой значительное место было уделено преодолению европоцентризма, прочно укоренившемуся в европейском сравнительном литературоведении (компаративистике) с самого его зарождения. Понятие «влияние», «воздействие» одной литературы на другую (применительно к литературным отношениям Запада и Востока это зачастую означало «влияние» более «развитой» европейской литературы на восточную) было вытеснено представлением о «взаимосвязях», «взаимодействии» литератур различных регионов. В таком понимании взаимодействия литератур Востока и Запада Аиде Имангулиевой, по ее собственным словам, видится основная цель ее исследований: «выявление и осмысление закономерностей, характеризующих процесс рецепции опыта инонациональной литературы литературой воспринимающей». Передовые теоретические построения мирового литературоведения были восприняты в годы становления Аиды Имангулиевой как ученого и затем творчески претворены и развиты в ее собственных работах. По самому характеру поставленных конкретных вопросов основное внимание в трудах А.Н.Имангулиевой было обращено на связи Востока с Западом, хотя проблематика возможных исследований и в противоположном направлении – с Запада на Восток – у нее также определяется достаточно четко. Профессор Аида Имангулиева солидаризируется с теми учеными, которые ясно осознают, что в отношениях Восток – Запад только при равноценном и одновременном внимании к обоим членам данной оппозиции возможно получить адекватное представление о мировом литературном процессе в ту или иную эпоху.