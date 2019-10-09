США уже готовят санкции против Турции

США ответят Турции санкциями за военную операцию на севере Сирии против курдских боевиков, которых поддерживает Вашингтон.

Над законопроектом о санкциях работают сенаторы от демократов и республиканцев, в скором времени он будет представлен публике.

Сенатор Крис Ван Холлен заявил в Twitter, что Турция должна заплатить высокую цену за нападение партнеров США, которые внесли большой вклад в борьбу с группировкой «Исламское государство».

По мнению сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), действия Турции «обеспечивают возрождение ИГ» и являются «катастрофой в действии».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «вторжением» операцию Турции, однако отдал военным приказ не препятствовать ее проведению.