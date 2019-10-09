Никола Юрчевич о победе сборной Азербайджана над Бахрейном

«Было очень важно победить, - говорит хорватский специалист. – Не только для меня, а в целом для хорошего настроения команды. Сборная Бахрейна в нескольких последних играх не пропускала больше одного гола. Мы смогли забить им трижды.

Были очень сложные погодные условия, высокая температура. Отдаем себе отчет в том, какую самоотверженность показали сегодня наши футболисты. У команды есть как желание, так и качество.

Впереди нас ждет матч с Венгрией. Мы должны хорошо восстановиться. Естественно, та игра будет отличаться от матча с Бахрейном. Погодные условия будет более приемлемыми, статус матча другим и т.д».

Отборочный матч Евро-2020 Венгрия – Азербайджан состоится в Будапеште 13 октября.