Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове

Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове. Об этом сообщает «Блокнот Ростова» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

До этого источник в правоохранительных органах говорил, что экс-полковник скрывается в Грузии. Однако, по данным издания, 38-летнюю женщину нашли и задержали в Ростове.

По имеющимся сведениям, Разумную нашли в доме, где живет ее родственник.

«Сейчас ее допрашивают», — добавил источник.