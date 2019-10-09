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С 28 сентября на территории стадиона имени Тофика Бахрамова проходит уже ставшая традиционной 20-я Республиканская ярмарка продукции пчеловодства, которая продлится до 18 октября.

Ежегодно фермеры из различных регионов Азербайджана привозят в столицу для реализации продукцию своего пчеловодческого хозяйства. На этот раз по результатам отбора в ярмарке приняли участие 300 пчеловодов. Ярмарка организована ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана. Качество и безопасность продаваемой продукции находятся под строгим контролем и проверяются Агентством продовольственной безопасности. Кроме этого, каждый желающий покупатель может осуществить проверку качества приобретенного им товара на месте. С этой целью функционирует мобильная лаборатория, производящая анализ меда за счет средств покупателя.

В этом году ярмарка была организована на более высоком уровне, о чем свидетельствуют все ее участники. В частности, об этом можно судить по использованию инновационных методов реализации продукции. Так, вся пчеловодческая продукция имеет на упаковке штрих-код, который позволяет получить исчерпывающую информацию о товаре. По словам председателя правления ОАО «Аграрные закупки и снабжение» Лейлы Мамедовой, с этого года появилась возможность заказывать мед онлайн через сайт www.bal.kendden.az. «В рамках ОАО «Аграрные закупки и снабжение» мы организовали масштабную ярмарку, посвященную Гурбан байрамы, - рассказывает Л.Мамедова. - Ярмарка меда - вторая по величине организованная нами ярмарка. Мы стараемся применять инновации на каждом мероприятии. Впервые в этом году регистрация пчеловодов была осуществлена онлайн. Так, на всех банках с продаваемой продукцией помещены индивидуальные коды пчеловодов, чтобы покупатели могли получить информацию о производителе, показателях качества и составе продукции и оценить продукт, введя этот код на сайте bal.kendden.az. Оценка фермеров покупателями поможет нам при проведении будущих ярмарок. Так что мы приглашаем всех жителей столицы на ярмарку и призываем поддержать наших местных фермеров».

Однако и юбилейная ярмарка, ставшая большим шагом вперед в развитии пчеловодства в Азербайджане, не избежала некоторых нежелательных моментов. Некоторые пчеловоды выразили свое недовольство по поводу небольшого объема продаж, связав это обстоятельство с недавней поставкой и реализацией российского меда, не имеющего гарантированного высокого качества. Местные фермеры поведали обо всех сложностях, с которыми им приходится сталкиваться в процессе своей деятельности, и призвали покупателей поддержать местного производителя и приобретать мед надлежащего качества, избегая низкокачественной продукции. Председатель Ассоциации пчеловодов Бадраддин Хасратов призвал не покупать российский мед: «В этом году проходит уже 20-я ярмарка-выставка продуктов пчеловодства. Для нас это юбилейная ярмарка, и мы очень довольны ее организацией. До сих пор мы не видели такого. Поэтому от имени всех пчеловодов мы выражаем благодарность ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при Министерстве сельского хозяйства. Мы призываем граждан прийти на ярмарку меда и продуктов пчеловодства, которые обладают высоким качеством и соответствуют стандартам продовольственной безопасности. Все продукты, предлагаемые здесь, проверены Агентством продовольственной безопасности в лаборатории и имеют полную гарантию. Мы призываем местное население не покупать российский мед неизвестного происхождения, а также мед и продукцию пчеловодства, предлагаемые им на улице. Единственная проблема, которая беспокоит пчеловодов на ярмарке этого года, - это то, что наши граждане посещают ярмарку реже, чем в предыдущие годы. Мы приглашаем всех прийти и поддержать наших местных фермеров».