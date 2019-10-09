Турецкая армия продолжает наступление в Сирии

Турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии после начала наземной фазы операции "Источник мира". Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Наши героические военные, участвующие в операции "Источник мира", продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Накануне Анкара предприняла на севере Сирии новую военную операцию, которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.