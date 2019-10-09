США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованному на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что до конца года стоимость барреля сырья марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов. Причину таких изменений в министерстве объяснили ростом мировых запасов черного золота.

В прогнозе ведомства также указывается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель, из-за чего средняя прогнозируемая цена на 2020 год составляет около 60 долларов.