Прокурорами Киевской местной прокуратуры №6 совместно со следователями Печерского управления полиции установлена личность мужчины, причастного к жестокому убийству 22-летнего гражданина Азербайджана в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно информации, 6 октября 2019 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что возле одной из квартир в жилом доме по ул. Чигорина ощущается неприятный запах, похожий на газ.

Работники «Киевской службы спасения», которые прибыли на место вызова, обнаружили у дверей упомянутой квартиры следы крови, которые вели к выходу из подъезда, в связи с чем на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Взломав входную дверь в квартиру, правоохранители обнаружили в помещении тело 22-летнего уроженца республики Азербайджан с ножевыми ранениями и многочисленными телесными повреждениями. Смерть мужчины, по предварительным данным, наступила за 3 дня до этого.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили бензопилу, 3 канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых преступник, вероятно, планировал скрыть следы преступления путем расчленения тела убитого и вывоза его с места совершения преступления.

В ходе проведения первоочередных следственных (розыскных) действий, в том числе обработки видеозаписей с камер видеонаблюдения и допросов свидетелей, следователями и оперативными работниками полиции были получены доказательства причастности к совершению преступления 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым убитого.