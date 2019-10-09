В Баку в очередной раз насмерть сбили уборщицу улиц обновлено 10:39
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, сбитая автомобилем уборщица улиц скончалась по дороге в больницу.
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В Баку в утренние часы по дороге в аэропорт автомобиль сбил уборщицу улиц.
Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел вблизи Олимпийского стадиона. Работница жилищно-коммунального хозяйства Сабунчинского района была сбита машиной, когда подметала дорогу.
Пострадавшая была доставлена в Сабунчинскую районную больницу №3.