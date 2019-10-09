Обижать Китай себе дороже наш комментарий
Пекин пока не может справиться с продолжающимися в Гонконге протестами, зато нашел управу на тех, кто за рубежом поддерживает протестующих.
Генеральный менеджер американской баскетбольной команды «Хьюстон рокетс» Дэрил Мори написал в Твиттере: «Боритесь за свободу. Поддержите Гонконг». Реакция была моментальной. Китайское государственное телевидение заявило об отказе транслировать товарищеские матчи с участием команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Прочие китайские телекомпании присоединились к бойкоту, пообещав игнорировать игры с участием «Хьюстон рокетс».
Удар по клубу очень серьезный: именно в Хьюстоне играл легендарный китайский баскетболист Яо Мин, и, хотя он давно закончил спортивную карьеру, у «ракет» огромное количество поклонников в Китае. Китайские компании, торгующие спортивным инвентарем, объявили о прекращении сотрудничества с «Хьюстон рокетс», а НБА оказалась перед угрозой лишиться колоссальной аудитории: около 800 миллионов человек в Китае регулярно смотрят матчи из Америки, это огромный рекламный рынок.
Понимая проблемы, с которыми придется столкнуться, руководство НБА поспешило заверить Китай, что мнение одного из командных менеджеров не отражает позиции всей ассоциации. Совсем не факт, что эти извинения растопят лед в сердце Пекина.
На жесткую реакцию Китая напоролась компания Apple, выпустившая 4 октября телефонное приложение HKmap.live, которое позволяет отслеживать перемещения гонконгской полиции. Приложение тут же стало самым скачиваемым продуктом Apple в Гонконге. Главный орган Коммунистической партии Китая газета «Женьминь жибао» вышла с разгромной статьей, посвященной подрывной деятельности американской компании. Ей досталось даже за то, что в музыкальном хранилище Apple каждый желающий может загрузить мелодию песни «Слава Гонконгу» - неофициальный протестующих. Какие последуют санкции в отношении компании, пока неясно, но предупреждение однозначное.
Другие компании не рискуют нарываться на неудовольствие Китая. Профессиональный игрок в компьютерные игры Чан Нг Вай был отстранен от участия в турнире, проводившемся компанией Blizzard Entertainment и дисквалифицирован на год, за то, что во время интервью призвал к освобождению Гонконга. 21-летний студент сам из Гонконга, и во время он-лайн интервью он был в маске, какие носят протестующие, защищаясь от слезоточивого газа. Жесткая реакция организаторов турнира тем более понятна, поскольку компанией Blizzard Entertainment владеет китайский холдинг Tencent.
А американская ювелирная фирма Tiffany&Co поспешила удалить из соцсетей рекламу, на которой девушка-модель закрывает рукой один глаз. Поскольку в стычках с полицией протестующие в Гонконге получали травмы глаз, они эти жестом стали показывать солидарность с пострадавшими. Американские ювелиры, когда поняли, что Китай может истолковать рекламу как выражение такой солидарности, поспешили убрать изображение: рисковать потерей колоссального китайского рынка не может себе позволить никто.