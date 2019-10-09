Пекин пока не может справиться с продолжающимися в Гонконге протестами, зато нашел управу на тех, кто за рубежом поддерживает протестующих.

Генеральный менеджер американской баскетбольной команды «Хьюстон рокетс» Дэрил Мори написал в Твиттере: «Боритесь за свободу. Поддержите Гонконг». Реакция была моментальной. Китайское государственное телевидение заявило об отказе транслировать товарищеские матчи с участием команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Прочие китайские телекомпании присоединились к бойкоту, пообещав игнорировать игры с участием «Хьюстон рокетс».

Удар по клубу очень серьезный: именно в Хьюстоне играл легендарный китайский баскетболист Яо Мин, и, хотя он давно закончил спортивную карьеру, у «ракет» огромное количество поклонников в Китае. Китайские компании, торгующие спортивным инвентарем, объявили о прекращении сотрудничества с «Хьюстон рокетс», а НБА оказалась перед угрозой лишиться колоссальной аудитории: около 800 миллионов человек в Китае регулярно смотрят матчи из Америки, это огромный рекламный рынок.

Понимая проблемы, с которыми придется столкнуться, руководство НБА поспешило заверить Китай, что мнение одного из командных менеджеров не отражает позиции всей ассоциации. Совсем не факт, что эти извинения растопят лед в сердце Пекина.