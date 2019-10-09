Главы МИД СНГ собрались в Ашхабаде
В столице Туркмении Ашхабаде открылось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно информации, перед началом переговоров глава МИД Туркмении Рашид Мередов провел двусторонние встречи с коллегами из стран Содружества.
В ходе заседания также ожидается трехсторонняя встреча на полях делегаций МИД Туркмении, Казахстана и Узбекистана.
Известно, что мероприятие состоится в узком и расширенном составе. На нем рассмотрят десять документов по развитию сотрудничества.