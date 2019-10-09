Икрам Нур, автор haqqin.az 10:53

Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил вечером 10 октября о начале наземной части операции «Источник мира». Наступление турецкой армии проходит на фронте от Таль-Абьяда до Рас-аль-Айна. Активные боевые действия в рамках операции стихли примерно к часу ночи по бакинскому времени, сведясь к беспокоящему огню турецкой артиллерии по доразведанным целям. На Рожаву и другие населенные пункты опустилась ночь - благословенное время для действий войсковой разведки, и взошла яркая луна - «волчье солнышко» для диверсантов.

Впрочем, основной части противоборствующих сил спать тоже не пришлось - обе стороны занимались перегруппировкой. Курды официально прекратили все крупные операции против ИГИЛ и передвигают подкрепление на север к Таль-Абьяду, Рас-аль-Айну и Камышлы - турецкие коммандос вместе с отрядами своих прокси обходили Таль-Абьяд, стремясь взять город в кольцо и скрытно рассредоточиться в городской черте Рас-аль-Айна. В Манбидже - без перемен. Американские войска по-прежнему остаются в городе, патрулируя к северу от него. То есть, по сути, прикрывают город от наступления со стороны Джараблуса. Учитывая это обстоятельство, турецкая авиация и артиллерия на западом берегу Евфрата практически не работают. Что же касается французского контингента, командование которого заявило о том, что будет поддерживать курдов, то он так и не выдвинулся с мест своей дислокации в Манбидже, Ракке и Дейр-эз-Зоре. Видимо, их помощь отрядам YPGSDF будет ограничиваться ценным советом и добрым словом.

Кстати, командование курдских формирований вчера ближе к вечеру объявило, что все сообщения о массовом дезертирстве арабских ополченцев из-под Таль-Абьяда и Рас-аль-Айна являются турецкой дезинформацией и не соответствуют действительности. Правда, поверить в это трудно, поскольку буквально в это же время хорошо информированные источники haqqin.az сообщили, что крупный отряд арабских ополченцев из племени шаммар - «Куват ас-Санадид», входящий в состав SDF, по сути, самоустранился от участия в боевых действиях и отказался выдвигаться к границе. Поскольку «еще не принял решения о переброске каких-либо сил для помощи курдским партнерам в борьбе с турецким вторжением в Роджаву». Что, замечу, совершенно неудивительно. В ряде районов Рожавы (особенно в Ракке) и в пустынных районах Дейр-эз-Зора мобилизация призывников из племенных групп арабов в SDF была добровольно-принудительной и сопровождалась митингами протеста. И большой вопрос - будет ли этот контингент вообще воевать на стороне курдов. Тем более что протурецкое подполье активно работало там чуть ли не год, создавая необходимые настроения. В итоге за первый день операции (приказ о начале которой президент Эрдоган отдал примерно в 16 часов по бакинскому времени) все «ожесточенное сопротивление турецкой агрессии» свелось к тому, что курды 42 раза обстреливали из минометов территорию Турции. Хотя, судя по показанной в ходе этих обстрелов результативности, правильнее было бы говорить, что они просто стреляли в эту сторону, целясь по принципу «на три пальца левее солнца».

Гораздо интереснее фронтовых будней разворачивались события в международном поле. «Источник мира», как выяснилось, стал точкой консолидации американского истеблишмента. Демократы и республиканцы нерушимой стеной стоят в своем осуждении операции Анкары. Сенатор Линдси Грэм уже представил проект антитурецких санкций, включающий в себя замораживание сбережений турецкого руководства, хранящихся в США, санкции в отношении энергетического сектора Турции, ограничение военно-технического сотрудничества - ну и наказание Анкары за контракт по С-400.

Как утверждают в Вашингтоне, вопрос введения масштабных санкций против турецкой экономики и ВПК может быть рассмотрен в палате представителей США уже на следующей неделе. Но и Трамп не сдается. Он, конечно, продолжает предупреждать Эрдогана о недопустимости тотальной зачистки курдов и призывает его к рациональности в данном вопросе. Но вместе с тем продолжает отстаивать свое решение никоим образом не помогать курдам. Добавив вчера от своей «неизреченной мудрости» к уже имеющимся новый глубокий и безотказно разящий аргумент: они, негодяи такие, не помогали Америке в 1944 году во время высадки армии США в Нормандии. Вот и мы им за это помогать не будем. Евросоюз, в котором давно уже туркофобия стала хорошим тоном, Анкару решительно осудил, а Федерика Могерини, известная борцунья за все хорошее против всего плохого в Реджепе Эрдогане, призвала Турцию «немедленно прекратить ассиметричную военную операцию». Но тут все испортил Будапешт: Венгрия вчера наложила вето на резолюцию стран ЕС, осуждающую Турцию за операцию в Сирии. Конспироложцам на заметку: прекрасная тема для словоблудия по теме «Туранизм на практике». Феерически получится, право. Совсем уж как-то неудобно получилось у монархий Персидского залива. Эмираты выпустили заявление, в котором, цитирую: «Самым решительным образом осуждают турецкую военную агрессию в Сирии и подтверждают, что это является опасным развитием событий. А также - откровенным неприемлемым нарушением суверенитета дружественной [это про Сирию-то!? - И.Н.] арабской страны и вмешательством в арабские дела».