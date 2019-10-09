Успех Эрдогана: на пути турецкой армии никого нет тема дня
Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил вечером 10 октября о начале наземной части операции «Источник мира». Наступление турецкой армии проходит на фронте от Таль-Абьяда до Рас-аль-Айна.
Активные боевые действия в рамках операции стихли примерно к часу ночи по бакинскому времени, сведясь к беспокоящему огню турецкой артиллерии по доразведанным целям. На Рожаву и другие населенные пункты опустилась ночь - благословенное время для действий войсковой разведки, и взошла яркая луна - «волчье солнышко» для диверсантов.
Впрочем, основной части противоборствующих сил спать тоже не пришлось - обе стороны занимались перегруппировкой. Курды официально прекратили все крупные операции против ИГИЛ и передвигают подкрепление на север к Таль-Абьяду, Рас-аль-Айну и Камышлы - турецкие коммандос вместе с отрядами своих прокси обходили Таль-Абьяд, стремясь взять город в кольцо и скрытно рассредоточиться в городской черте Рас-аль-Айна.
В Манбидже - без перемен. Американские войска по-прежнему остаются в городе, патрулируя к северу от него. То есть, по сути, прикрывают город от наступления со стороны Джараблуса. Учитывая это обстоятельство, турецкая авиация и артиллерия на западом берегу Евфрата практически не работают.
Что же касается французского контингента, командование которого заявило о том, что будет поддерживать курдов, то он так и не выдвинулся с мест своей дислокации в Манбидже, Ракке и Дейр-эз-Зоре. Видимо, их помощь отрядам YPGSDF будет ограничиваться ценным советом и добрым словом.
Кстати, командование курдских формирований вчера ближе к вечеру объявило, что все сообщения о массовом дезертирстве арабских ополченцев из-под Таль-Абьяда и Рас-аль-Айна являются турецкой дезинформацией и не соответствуют действительности. Правда, поверить в это трудно, поскольку буквально в это же время хорошо информированные источники haqqin.az сообщили, что крупный отряд арабских ополченцев из племени шаммар - «Куват ас-Санадид», входящий в состав SDF, по сути, самоустранился от участия в боевых действиях и отказался выдвигаться к границе. Поскольку «еще не принял решения о переброске каких-либо сил для помощи курдским партнерам в борьбе с турецким вторжением в Роджаву».
Что, замечу, совершенно неудивительно. В ряде районов Рожавы (особенно в Ракке) и в пустынных районах Дейр-эз-Зора мобилизация призывников из племенных групп арабов в SDF была добровольно-принудительной и сопровождалась митингами протеста. И большой вопрос - будет ли этот контингент вообще воевать на стороне курдов. Тем более что протурецкое подполье активно работало там чуть ли не год, создавая необходимые настроения.
В итоге за первый день операции (приказ о начале которой президент Эрдоган отдал примерно в 16 часов по бакинскому времени) все «ожесточенное сопротивление турецкой агрессии» свелось к тому, что курды 42 раза обстреливали из минометов территорию Турции. Хотя, судя по показанной в ходе этих обстрелов результативности, правильнее было бы говорить, что они просто стреляли в эту сторону, целясь по принципу «на три пальца левее солнца».
Гораздо интереснее фронтовых будней разворачивались события в международном поле. «Источник мира», как выяснилось, стал точкой консолидации американского истеблишмента. Демократы и республиканцы нерушимой стеной стоят в своем осуждении операции Анкары. Сенатор Линдси Грэм уже представил проект антитурецких санкций, включающий в себя замораживание сбережений турецкого руководства, хранящихся в США, санкции в отношении энергетического сектора Турции, ограничение военно-технического сотрудничества - ну и наказание Анкары за контракт по С-400.
Как утверждают в Вашингтоне, вопрос введения масштабных санкций против турецкой экономики и ВПК может быть рассмотрен в палате представителей США уже на следующей неделе. Но и Трамп не сдается. Он, конечно, продолжает предупреждать Эрдогана о недопустимости тотальной зачистки курдов и призывает его к рациональности в данном вопросе. Но вместе с тем продолжает отстаивать свое решение никоим образом не помогать курдам. Добавив вчера от своей «неизреченной мудрости» к уже имеющимся новый глубокий и безотказно разящий аргумент: они, негодяи такие, не помогали Америке в 1944 году во время высадки армии США в Нормандии. Вот и мы им за это помогать не будем.
Евросоюз, в котором давно уже туркофобия стала хорошим тоном, Анкару решительно осудил, а Федерика Могерини, известная борцунья за все хорошее против всего плохого в Реджепе Эрдогане, призвала Турцию «немедленно прекратить ассиметричную военную операцию». Но тут все испортил Будапешт: Венгрия вчера наложила вето на резолюцию стран ЕС, осуждающую Турцию за операцию в Сирии. Конспироложцам на заметку: прекрасная тема для словоблудия по теме «Туранизм на практике». Феерически получится, право.
Совсем уж как-то неудобно получилось у монархий Персидского залива. Эмираты выпустили заявление, в котором, цитирую: «Самым решительным образом осуждают турецкую военную агрессию в Сирии и подтверждают, что это является опасным развитием событий. А также - откровенным неприемлемым нарушением суверенитета дружественной [это про Сирию-то!? - И.Н.] арабской страны и вмешательством в арабские дела».
Аналогичной позиции придерживаются Бахрейн, Саудовская Аравия и Кувейт. Но ответ главы турецкой дипломатии Чавушоглу был великолепен: «Некоторые страны Персидского залива осудили нашу контртеррористическую операцию в Сирии. Это же вы беспощадно вырезали тысячи мирных граждан в Йемене!» Словом, не вам учить Анкару и не вам про агрессию говорить.
В общем, первый день операции «Источник мира» позволяет, как минимум, сделать два вывода. Во-первых, пока не появилось серьезных предпосылок военного характера, которые бы помешали Турции достигнуть основных военных целей. Во-вторых, наибольшую угрозу для Анкары сейчас представляет внешнеполитическое направление, именно на этом фронте сейчас происходят основные события.
И на нем сегодня будет жарко - ожидается заседание в Совете Безопасности ООН, будет интересно и крайне познавательно пронаблюдать, кто и как проголосует за возможную резолюцию по Сирии.