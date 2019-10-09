Ильхам Алиев и Георгий Гахария поставили точку в деле Кешикчидаг

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня начал заседание правительства с подведения итогов своего визита в Азербайджан, в рамках которого обсуждался, в том числе, вопрос пещерного монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид-Гареджи), сообщает «Спутник-Грузия».

Гахария выбрал именно Азербайджан в качестве первого места зарубежного визита в статусе премьера. В Баку он провел переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым.

«У нас был абсолютно открытый разговор о текущих проблемах, и как результат, могу сказать, что с завтрашнего дня находящиеся на территории комплекса церкви откроются для грузинского духовенства и, соответственно, мы шаг за шагом, поэтапно и в этом направлении должны достичь серьезного прогресса», - заявил Гахария.

По его словам, Грузия и Азербайджан должны решить вопрос несогласованных участков границы с учетом интересов обеих стран. На одном из таких участков расположен Кешикчидаг. Часть комплекса, в частности юго-западный склон горы, на котором расположены монастыри Удабно и Чичхитура, контролирует Азербайджан.

«Мы не раз отмечали, что эта проблема должна решиться с учетом национальных интересов двух стран, с учетом интересов исторического достояния и церкви» - сказал Гахария.

Он также призвал граждан страны проявлять большую ответственность и осторожность как в действиях, так и в словах.

«Все должны понимать, что любовь родины и патриотизм не подразумевают псевдопатриотические выходки, высказывания и неосмысленные шаги», - заявил премьер.