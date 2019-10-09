Турецкая делегация на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с министром образования Турецкой Республики Зией Сельджуком. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

1053 просмотров