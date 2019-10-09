В Киеве начался пресс-марафон Зеленского

В Киеве на фуд-корте Kyiv Food Market в бывшем здании завода "Арсенал" начался пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

"Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут меняться каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации", – заявили накануне в Офисе президента Украины.

Спикер Владимира Зеленского, Юлия Мендель, сообщала, что на пресс-марафон аккредитовались более 300 журналистов.