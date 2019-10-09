Кашмир открыли для туристов

"Рекомендация для туристов, призывающая ограничить их пребывание на территории Джамму и Кашмир, отменена, - говорится в постановлении администрации союзной территории. - Туристам, желающим посетить этот регион, должна быть оказана необходимая помощь и материально-техническая поддержка".

2 августа индийские власти рекомендовали туристам и паломникам-индусам как можно скорее покинуть Джамму и Кашмир из-за проблем с безопасностью. 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену статьи 370 Конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.