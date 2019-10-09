Турецкая армия вошла в Телль-Абьяд

Сухопутные подразделения ВС Турции вошли сегодня утром в черту сирийского Телль-Абьяда, расположенного на границе двух стран, сообщает газета Milliyet.

Продвижение к Телль-Абьяду началось ночью с четырех направлений. К настоящему времени в городе и его предместьях не видно позиций вооруженных курдских отрядов, которые находились там до начала операции "Источник мира", не слышно перестрелок.

Минобороны Турции сообщило, что в ночь на четверг ВС страны нанесли удары по 181 объекту террористов в Сирии.