Как сообщалось ранее, Kapital Bank проводил стимулирующую лотерею для обладателей BirKart. С 1 июня по 1 октября 2019 года владельцы карты BirKart, совершившие покупки в рассрочку в сети магазинов-партнеров банка, становились участниками лотереи и получали возможность выиграть ценные призы.

9 октября в торговом центре Gənclik Mall в прямом эфире состоялся последний тираж лотереи, в котором очередные 16 клиентов получили свои ценные призы, а один из клиентов банка выиграл главный приз – автомобиль Honda Civic. Список победителей опубликован на сайте — www.kapitalbank.az/lotereya.

Во время лотереи была установлена прямая телефонная связь с победителем. Певец Рауф, являющийся лицом рекламной кампании, сообщил победителю, что тот выиграл автомобиль, и пригласил его в Gənclik Mall. Жительница Баку Хаяля Аллахвердиева приехала в торговый центр, и в прямом эфире ей был вручен автомобиль.

«В июне месяце в магазине World Telecom с помощью BirKart я взяла в рассрочку мобильный телефон. Никогда бы не поверила, что я выиграю автомобиль. Когда мне позвонили и сообщили о том, что я стала победителем, я сначала не поверила: решила, что это какая-то шутка. Приехав в Gənclik Mall, увидела там толпу людей и поняла, что я действительно выиграла. Выражаю глубокую признательность и благодарность Kapital Bank за такую прекрасную возможность и сердечно поздравляю всех других победителей лотереи», - рассказала Хаяля Аллахвердиева.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать позвонив на короткий номер 8196 или отправить заказ по WhatsApp на номер (+99 451) 250 99 99. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.