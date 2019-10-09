С целью улучшения энергообмена и расширения возможностей экспорта из Азербайджана в соседние государства - Иран и Грузию прокладываются высоковольтные линии электропередач, сообщил haqqin.az глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

По его словам, для повышения надежности энергообмена между Грузией и увеличения экспорта, в том числе обеспечения выхода на энергорынок Европы путем транзита через Грузию, на участке в 44 км реконструируется в двуцепном варианте 330-киловольтная ЛЭП «Агстафа - Гардабани». 124 опор из предусмотренных по проекту 162 уже установлено. На расстоянии в 10 км проложены провода и проложены оптические кабели на расстоянии в 13 км.

С целью повышения технических возможностей энергообмена между Азербайджаном и Ираном прокладывается новая 220-киловольтная ЛЭП «Масаллы - Астара (Иран)». Линия протяженностью в 68 км будет состоять из 260 опор, 177 единиц которых уже установлены и проведены провода в 8,7- км части.

Кроме того, для улучшения энергообмена с Россией и повышения процесса экспорта проектируется прокладка новой 330 киловольтной ЛЭП «Апшерон-Яшма-Дербент».

Прокладка новых линий и реконструкция ЛЭП между государствами укрепит связи энергосистем, повысит энергопроводимость линий и повысит потенциал выхода на международный энергорынок.

Отметим, что ОАО «Азерэнержи» проводит реконструкционные работы как на международных линиях электропередач, так и на местных линиях.