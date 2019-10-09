Похитившего миллионы азербайджанца экстрадировали на родину

Из Челябинска экстрадирован на родину гражданин Азербайджана, обвиняемый в хищении 30 миллионов рублей, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

По данным властей Азербайджана, 43-летний мужчина с января по декабрь 2008 года, занимая должность специалиста Центрального банка Азербайджана, в сговоре с группой лиц, с помощью поддельных кредитных дел присвоил вверенные ему денежные средства в крупном размере на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Он был задержан в Челябинской области и помещен под стражу. По результатам экстрадиционной проверки заместитель генпрокурора принял решение о выдаче мужчины правоохранительным органам Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности.