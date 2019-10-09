Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Трампом

"Шантажа не было, это не было предметом нашего разговора. Я хотел, чтобы у нас была поддержка США, и не было никаких условий встречи – ни из-за Burisma, ни из-за чего-либо", – приводит издание Gordon слова Зеленского.

"С оружием наши звонки никак не связаны, как и с Burisma. Они заблокировали военную помощь еще до того, как у нас был разговор. Но мы об этом не говорили. Мы потом говорили с министром обороны и он сказал: у нас есть проблема, нам заблокировали эти деньги. Когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было вовсе. Я хотел поднять этот вопрос в Польше, и поднял его на встрече с вице-президентом США Пенсом. Я сказал - это невозможно, повлияйте на это. Встреча была предметная и очень хорошая, и после нашей встречи США разблокировали. И еще было дополнительных 140 миллионов", - заявил Зеленский.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, из которой следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына вероятного соперника Трампа на президентских выборах в 2020 году. Зеленский заявил главе Белого дома, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".