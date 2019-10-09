Главы МИД Турции и Германии обсудили "Источник мира"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Хайко Маасом, в рамках которого стороны обсудили турецкую операцию "Источник мира" на севере Сирии. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Хайко Маасом", - приводит РИА Новости заявление МИД Турции.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против террористической Рабочей партии Курдистана и ИГИЛ.