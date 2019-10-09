Иран потребовал вывода турецких сил из Сирии
Тегеран требует вывода турецких сил с территории Сирии и незамедлительного прекращения атак.
Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.
"МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии", - отмечается в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.