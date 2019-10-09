Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу, 11 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, изморось. Прогнозируется временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на полуострове составит 15-18, днем 21-24 градуса тепла, в Баку ночью 16-18, днем 22-24 градуса тепла.
Атмосферное давление снизится с 766 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемый на Апшероне умеренный южный ветер может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди. Утром местами туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого в горных районах временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью будет 9-14, днем 16-21 градус тепла.