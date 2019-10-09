Сирийские курды обстреливают турецкие города видео
Сирийские курды открыли минометный огонь по турецкому городу Джейланпынар, сообщает телеканал Haberturk.
VIDEO - Two mortar shells fired from YPG/PKK in #Syria landed in the #Turkish town #Ceylanpinar. pic.twitter.com/IfcIqKWdEU— Ali Özkök (@Ozkok_A) October 9, 2019
С огневой точки курдских боевиков в городе Рас-эль-Айн было выпущено пять снарядов. В ответ на обстрел размещенная на границе турецкая артиллерия открыла огонь по району, откуда велся огонь. О разрушениях или пострадавших в Джейланпынаре пока не сообщается.
Напомним, накануне формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (SDF) обстреляли снарядами турецкий город Нусайбин на границе с Сирией.