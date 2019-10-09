Сирийские курды обстреливают турецкие города видео

Сирийские курды открыли минометный огонь по турецкому городу Джейланпынар, сообщает телеканал Haberturk.

С огневой точки курдских боевиков в городе Рас-эль-Айн было выпущено пять снарядов. В ответ на обстрел размещенная на границе турецкая артиллерия открыла огонь по району, откуда велся огонь. О разрушениях или пострадавших в Джейланпынаре пока не сообщается.

Напомним, накануне формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (SDF) обстреляли снарядами турецкий город Нусайбин на границе с Сирией.

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