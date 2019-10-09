Угроза президента США Дональда Трампа "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, столь грозное и самодовольное заявление главы ведущей страны мира в другое время могло вызвать панику как в самой Турции, так и во всем мире. Тем более что глава американского государства и далее продолжил в таком же духе свои наставления Анкаре и Брюсселю: "Они должны с Европой и другими надзирать над захваченными бойцами и семьями ИГИЛ. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать собственную территорию. США великие!".

Рассуждать о военно-политической значимости этого заявления – дело политологов и политических комментаторов, мы же затронем экономические последствия угрозы Трампа. И сразу же отметим, что на сей раз Турция вышла из геополитического кризиса с наименьшими потерями. Правда, и без того обесцененная турецкая лира несколько потеряла в весе, но больших потрясений экономика Турции не испытала, а мир уже давно перестал всерьез воспринимать авантюрные призывы американского президента. Ведь похожие угрозы не раз звучали и в адрес России, Китая, Европы. Да и сама Турция однажды уже смогла справиться с попытками Трампа «разрушить» ее экономику - в прошлом году лира упала до исторического минимума именно из-за санкций США.

США не в первый раз высказывают подобные угрозы в адрес Анкары, однако влияния на решения президента Эрдогана они нисколько не оказывают. не так давно он не отказался от покупки у России систем ПВО С-400, хотя серьезные предупреждения были сделаны и Конгрессом США, и Пентагоном, и НАТО, и Брюсселем. В данном же случае ультиматум - разрушить экономику Турции, если Анкара не изменит свою политику и перейдет границы дозволенного - на фоне предстоящей военной операции в Сирии выглядел, кажется, реакцией стороны, неспособной оказать влияние на развитие ситуации и охваченной лишь стремлением оставить за собой право на последнее слово.

Зададимся вопросом - что же получил взамен Трамп на сегодняшний день?! Эрдоган уже приступил к военным действиям на северо-востоке Сирии, чем сейчас, пожалуй, больше озабочены другие участники этого опасного конфликта. Трамп убрал своих военных из опасной зоны, переложив всю головную боль на Москву, Тегеран и, конечно же, Дамаск. Правда, оставил после себя многотысячные хорошо укомплектованные, вооруженные и обученные курдские формирования, которым после ожесточенных битв против ИГИЛ противостоит одна из мощнейших армий не только в регионе, но и в мире. То есть в военно-политическом аспекте Трамп просто выскользнул из создавшейся ситуации, оставив лицом к лицу союзника по НАТО - турецкую армию и курдские формирования, которым он обещал помогать до конца. При этом ни одна из противоборствующих сторон не осталась довольна такой двуличной политикой.