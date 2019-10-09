Залпы Вашингтона по Анкаре? Все мимо! тема дня, продолжение
Угроза президента США Дональда Трампа "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, столь грозное и самодовольное заявление главы ведущей страны мира в другое время могло вызвать панику как в самой Турции, так и во всем мире. Тем более что глава американского государства и далее продолжил в таком же духе свои наставления Анкаре и Брюсселю: "Они должны с Европой и другими надзирать над захваченными бойцами и семьями ИГИЛ. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать собственную территорию. США великие!".
Рассуждать о военно-политической значимости этого заявления – дело политологов и политических комментаторов, мы же затронем экономические последствия угрозы Трампа. И сразу же отметим, что на сей раз Турция вышла из геополитического кризиса с наименьшими потерями. Правда, и без того обесцененная турецкая лира несколько потеряла в весе, но больших потрясений экономика Турции не испытала, а мир уже давно перестал всерьез воспринимать авантюрные призывы американского президента. Ведь похожие угрозы не раз звучали и в адрес России, Китая, Европы. Да и сама Турция однажды уже смогла справиться с попытками Трампа «разрушить» ее экономику - в прошлом году лира упала до исторического минимума именно из-за санкций США.
США не в первый раз высказывают подобные угрозы в адрес Анкары, однако влияния на решения президента Эрдогана они нисколько не оказывают. не так давно он не отказался от покупки у России систем ПВО С-400, хотя серьезные предупреждения были сделаны и Конгрессом США, и Пентагоном, и НАТО, и Брюсселем. В данном же случае ультиматум - разрушить экономику Турции, если Анкара не изменит свою политику и перейдет границы дозволенного - на фоне предстоящей военной операции в Сирии выглядел, кажется, реакцией стороны, неспособной оказать влияние на развитие ситуации и охваченной лишь стремлением оставить за собой право на последнее слово.
Зададимся вопросом - что же получил взамен Трамп на сегодняшний день?! Эрдоган уже приступил к военным действиям на северо-востоке Сирии, чем сейчас, пожалуй, больше озабочены другие участники этого опасного конфликта. Трамп убрал своих военных из опасной зоны, переложив всю головную боль на Москву, Тегеран и, конечно же, Дамаск. Правда, оставил после себя многотысячные хорошо укомплектованные, вооруженные и обученные курдские формирования, которым после ожесточенных битв против ИГИЛ противостоит одна из мощнейших армий не только в регионе, но и в мире. То есть в военно-политическом аспекте Трамп просто выскользнул из создавшейся ситуации, оставив лицом к лицу союзника по НАТО - турецкую армию и курдские формирования, которым он обещал помогать до конца. При этом ни одна из противоборствующих сторон не осталась довольна такой двуличной политикой.
Трудно сказать, что Трамп выиграл в политическом смысле и стоило ли из-за этого так накалять ситуацию в регионе, который и без того сидит на пороховой бочке. Но еще труднее представить, как он решил разрушить экономику страны, входящей в мировую двадцатку. Экономика, конечно, не политика, в один-два дня здесь вряд ли могут произойти серьезные изменения. Но у США есть весомые рычаги для ослабления экономики Турции, наиболее слабым звеном которой является лира.
Но и Эрдоган не сидит сложа руки. Анкара и Москва уже подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Причем, для повышения уровня ликвидности российскими и турецкими эмитентами будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран. И хотя официально соглашение отмечается как важный шаг для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, ясно одно - они практически отказываются от доллара во взаиморасчетах. А это уже несколько ограничит возможности США воздействовать на рынки валюты и ценных бумаг Турции. Правда, у Трампа в запасе остается его испытанное оружие – санкции. Но и это оружие в последнее время теряет свою эффективность. Так что шансов уничтожить турецкую экономику у Трампа остается все меньше и меньше. К тому же у американского президента выборы на носу, а к ним надо готовиться серьезно. Как бы к влиянию на политику Вашингтона «не притянули за уши» и Анкару…