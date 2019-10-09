Ерванд Бозоян: «Ситуация вокруг Карабаха наихудшая за последние 20 лет»

Именно по итогам переговоров появились Мадридские принципы, на которых в дальнейшем были основаны все остальные документы. Понятно, что сам процесс урегулирования мог длиться годы. Сегодня общества, по его словам, не готовы к решению конфликта, но и не хотят войны.

"За последние 20 лет настолько плохой ситуации вокруг карабах ского конфликта еще не было. Мы все понимаем, что переговоры не дают значительных результатов, но они были важны для обсуждения деталей, представлений сторон, обмена мнениями и создания возможных схем урегулирования". Об этом агентству «Спутник Армения» заявил политолог Ерванд Бозоян.

"Сложилась парадоксальная ситуация, когда процесс просто остановился, он не движется в каком-либо направлении. Нет даже имитации переговоров, даже обсуждения гуманитарных вопросов", - отметил Бозоян.

По словам эксперта, в торпедировании процесса свою роль сыграли и Азербайджан, и Армения, налицо также геополитический фактор. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Карабахе ("Карабах– это Армения, и точка". - ред.) и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи ("Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак". - ред.) нельзя считать стандартными, подчеркнул политолог.

Сейчас армянский премьер пытается убедить международное сообщество, что заявление было для внутренней аудитории, поскольку оно фактически значит, что Карабах признается частью Армении.

Бозоян отметил, что для ведения военных действий нужно не только военное превосходство, но и, по крайней мере, нейтралитет международного сообщества. До сих пор этого в запасе Азербайджана не было, но Баку ждет такого случая.

Армянские же власти, по мнению политолога, должны понять, что нельзя делать заявления в угоду внутренней аудитории, которые при этом могут нанести ущерб внешней политике.