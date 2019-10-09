Третий день подряд тысячи демонстрантов блокируют центральные транспортные узлы Берлина. Участники акций протеста хотят оказать давление на правительство, чтобы в конце концов были приняты эффективные решения по защите климата. Ученые и оппозиция также обвиняют правительство в нерешительности и скрытии недостатков своей политики.

После 57 часов блокада центральной улицы города у Siegessäule была зачищена полицией. В отличие от обычной процедуры ликвидации блокады полицейские вели себя крайне вежливо и корректно. Полицейские даже написали в Твиттере, что они хотели продолжать дружелюбно относиться к демонстрантам.

Был ли приказ Министерства внутренних дел не предоставлять фотографии прессе? Поражает тот факт, что в новостях по ARD и ZDF не было ни слова о блокаде улиц и возникшем хаосе на дорогах. Даже на частных телеканалах было мало информации об этих событиях или о них вообще не сообщалось.