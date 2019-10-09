Помпео: Обеспокоенность Турции по северу Сирии обоснованна

Обеспокоенность Анкары в связи с ситуацией у южных границ Турции вполне обоснованна. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео, комментируя телеканалу PBS антитеррористическую операцию на севере Сирии, передает «Анадолу».

«Власти США уже выражали реакцию на события в Сирии. У южных границ Турции существует террористическая угроза», - сказал Помпео, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Вашингтона относительно контактов с сирийским крылом PKK - YPG.

Помпео утверждает, что США не давали Анкаре «зеленый свет» на операцию «Источник мира» в Сирии.

Госсекретарь отметил, что после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером шестого октября президент США Дональд Трамп принял решение об отводе американских военных из зоны планируемой операции, с тем чтобы не подвергать их риску.

По словам Помпео, осуществляя борьбу с угрозой ИГИЛ, американские военнослужащие делали все для того, чтобы население Турции не стало мишенью для террористов.

«США продолжат делать это и впредь», - обещал госсекретарь США.