Зеленский пригрозил министрам увольнением

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия продолжения работы министров нынешнего правительства.

«По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал: реальные дела принесите нам до конца года — не будет, всех уволим», — приводит Лента.ру слова Зеленского.

В августе новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает решение оставить Авакова на посту министра внутренних дел самым сложным при формировании нового правительства. По его словам, ключевым доводом в пользу этой кандидатуры стал опыт главы МВД.