Если до Второй мировой здесь выпускали радиоаппаратуру, конкурировавшую с европейскими брендами, производили самолеты, знаменитые шпионские фотокамеры Minox, обладать которыми желали все разведки мира, то после распада СССР здесь царило запустение и тоска. Со временем все меняется.

Бывшая территория знаменитого до Второй мировой войны предприятия, позже, в советское время, известного как завод «ВЭФ» (аббревиатура возникла в годы первой независимой Республики Латвия), и сейчас стала ядром новых технологий и инноваций.

Пока в мире спорят, можно ли использовать китайские технологии Huawei, особенно роутеры, в Латвии уже производятся роутеры системы 5G, которые опережают время.

На территории легендарного предприятия ВЭФ существуют небольшие предприятия, потенциал которых позволяет надеяться на возрождение славы знаменитого предприятия. Оператор мобильной телефонии в Латвии - LMT недавно объявил о создании на базе крупнейшего в Латвии и в мире известнейшего предприятия в области цифровых новых технологий Mikrotikls роутера 5G.

Мобильный оператор LMT – один из первых заказчиков. Уже есть запросы от потенциальных клиентов со всего мира — из Северной Америки, Латинской Америки, Азии и Африки.

«Мы планируем удовлетворить этот спрос, - сказал представитель предприятия по вопросам прессы Виктор Смирнов. - Цель компании — обеспечить доступные, качественные и надежные интернет-решения по всему миру. Это позволит развивать медицину, обеспечивать лучшее образование, создавать новые рабочие места».

Смирнову вторит другой специалист - Улдис Черневскис, руководитель проекта LTE/5G: «Латвийские инженеры совершенно определенно — стандарт качества мирового уровня». Роутер, созданный латвийскими профессионалами, уникален тем, что он будет первым в мире прибором с чипами нового поколения “Qualcomm”.

В то же время У.Черневскис благоразумно пока избегает сравнивать детище Mikrotikls с продуктами конкурентов — Huawei и Ericsson.

Но эксперты “vendorcombeat.com” после исследований признают, что продукция латвийской фирмы — чипы “Qualcomm” превосходят продукцию Huawei как по размерам, так и по уровню качества.

До конца года компания Mikrotikls планирует выпустить новые продукты 5G, что будет зависеть от доступности комплектующих деталей и их доставки. Представители компании говорят, что их задачей является дать потребителям самые широкие возможности по самой доступной цене. И это неизменно.

В общем, Латвия снова старается быть впереди планеты всей.