МВД о жестоком избиении женщины в Геранбое

В Геранбойском районе произошел конфликт, в результате которого была жестоко избита женщина. Ряд СМИ сообщил, что ее привязали к лошади и проволокли по земле.

Как сообщает пресс-служба МВД, жительницу села Алирзали Сахилю Алекперову избили ее соседи, однако факт привязывания к лошади не подтвердился.

«Причиной инцидента стало то, что лошадь Сахили Алекперовой пробралась во двор ее соседки Ф.Дамировой. Между соседями возник конфликт. Сахилю Алекперову связали верёвкой и избили. По факту ведется расследование», - отметили в МВД.