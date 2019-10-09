Автобусы будут ездить в Мингячевир и Шеки и по ночам
С 18 октября возобновляются ночные автобусные рейсы в Мингячевир и Шеки.
Время ежедневной отправки автобусов:
• Баку – Мингячевир - 23:30
• Мингячевир – Баку - 01:00
• Баку – Шеки - 23:30
• Шеки – Баку - 23:30.
Билеты в продаже с сегодняшнего дня. Пассажиры могут приобрести их заранее в кассах в период от десяти до одного дня до даты отправления, либо в тот же день, а также в режиме онлайн посредством сайта avtovagzal.az или через мобильное приложение.
Напомним, ночные рейсы после длительного перерыва возобновились с 1 октября. Теперь пассажиры, наряду с ночными рейсами по маршрутам Гянджа и Красный мост, могут воспользоваться маршрутами в направлении Мингячевира и Шеки. Рейсы осуществляются автобусами марки Neoplan, отвечающими всем стандартам пассажирских перевозок.