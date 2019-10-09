Спикер парламента Ирана отменил визит в Турцию Из-за Сирии
Председатель парламента Ирана Али Лариджани отменил свой визит в Турцию. Об этом передает агентство IRNA.
Согласно источнику, данное решение связано с антитеррористической операцией турецкой армии на северо-восток Сирии.
Лариджани должен был отправиться в Стамбул по официальному приглашению турецкого коллеги для участия в парламентской встрече. Однако после начавшейся военной операции турецкой армии на сирийской территории он отменил поездку.