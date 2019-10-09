Спикер парламента Ирана отменил визит в Турцию Из-за Сирии

Председатель парламента Ирана Али Лариджани отменил свой визит в Турцию. Об этом передает агентство IRNA.

Согласно источнику, данное решение связано с антитеррористической операцией турецкой армии на северо-восток Сирии.

Лариджани должен был отправиться в Стамбул по официальному приглашению турецкого коллеги для участия в парламентской встрече. Однако после начавшейся военной операции турецкой армии на сирийской территории он отменил поездку.

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