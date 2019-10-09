О чем говорили главы МИД СНГ в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялось заседание совета МИД СНГ. Как сообщила государственная пресса Туркменистана, участники заседания Совета МИД СНГ 10 октября согласовали ряд документов, в том числе договорились о принятии Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества.

Как отмечается в официальной публикации, стороны ожидают, что документ обеспечит максимально благоприятные условия для согласованных действий по актуальным вопросам международной повестки.

Были также окончательно согласованы документы, которые будут представлены завтра, 11 октября, для подписания на Совете глав государств СНГ.

В их числе – внесённый Туркменистаном совместно с Исполнительным комитетом СНГ проект Обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщает информагентство ТДХ.

Как пишет издание "Ориент", 10 октября министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистан и глава МИД РФ Сергей Лавров провели заседание за завтраком в преддверии открытия сессии Совета Министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств (СНГ).