ВС Турции уничтожили 109 террористов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об уничтожении 109 террористов с начала турецкой военной операции в Сирии, сообщает «Анадолу».
"Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали черную пропаганду против Турции, якобы она бомбит мирных жителей. Это вы атакуете мирных, бессовестные. Мы принимаем меры против черной пропаганды, оповещаем о каждом своем шаге общественность", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.