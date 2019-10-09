Президент Армении: Я поставлен в определенные рамки

По словам Саркисяна, по действующей Конституции, «у меня нет инструментария, не написано, что президент – гарант Конституции. Например, президент является и гарантом Конституции и обладает инструментарием, с помощью которого может регулировать – тогда и власти, и оппозиция становятся более сдержанными», — отметил Саркисян.

У президента Армении достаточно ограниченные полномочия, поэтому его действия в качестве главы государства скованы. Об этом в интервью газете «Грапарак» сказал президент Армении Армен Саркисян.

Президент Армении рассказал, что принял предложение Сержа Саргсяна возглавить страну по этой Конституции, так как имел с ним частные беседы, в ходе которых достиг договоренностей о широких полномочиях в сфере международных торговых отношений страны, а сейчас он старается делать то же самое в условиях новой власти, пишет Rusarminfo.

«Вы, наверное, видите, по своему характеру – я очень активный человек. Сейчас получилось так, что я поставлен в некоторые рамки. Но даже в этих условиях, не нарушая Конституцию, я пытаюсь внести свой вклад для нашей страны», — сказал Саркисян.

Комментируя необходимость конституционных изменений в стране, Саркисян отметил, что всегда терпеливо ждет и верит, что всему есть свое время.