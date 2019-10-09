Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

В Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по литературе. В этом году премии были вручены двум лауреатам, так как в 2018-м этой премии не был удостоен никто.

Как пишет NEWSru.co.il, премия за 2018 год присуждена Ольге Токарчук (Польша), за 2019-й - Питеру Хандке (Австрия).