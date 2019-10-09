Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

В Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по литературе. В этом году премии были вручены двум лауреатам, так как в 2018-м этой премии не был удостоен никто.

Как пишет NEWSru.co.il, премия за 2018 год присуждена Ольге Токарчук (Польша), за 2019-й - Питеру Хандке (Австрия).

Польская писательница Ольга Токарчук

На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально - "Нобелевская премия по экономике").

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