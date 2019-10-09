Президент Киргизии едет в Баку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава МИД этой страны Чингиз Айдарбеков совершат визит в Баку для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет 14-15 октября, сообщает Trend со ссылкой на киргизское посольство в Азербайджане.

На саммите планируется обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) создан в 2009 году как межправительственная организация, главной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами.