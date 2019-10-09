Сборную Азербайджана по греко-римской борьбе доверили российским специалистам

После провального выступления сборной Азербайджана по борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане тренерские перестановки были делом неизбежным.

Руководство Федерации борьбы Азербайджана по главе с исполняющим обязанности президента Намиком Алиевым начало с классиков. Вместо турецкого специалиста Шабана Доната сборную возглавил россиянин Александр Тараканов. Помогать ему будет олимпийский чемпион-2004, чемпион мира-2007, 6-кратный чемпион Европы Алексей Мишин.

Ровшан Байрамов продолжит работу на посту старшего тренера. Акиф Алиев будет тренером-ассистентом. А Эмин Ахмедов и Турадж Гусейнли будут работать в молодежной сборной.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля не смогли завоевать на прошедшем чемпионате мира ни одной олимпийской лицензии. Взять путевки в Токио они постараются на двух квалификационных турнирах весной следующего года.