Виктория Магда, специально для haqqin.az 15:32

Разногласия между Акордой, где базируется администрация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, и Назарбаев-Центром или библиотекой первого президента – Елбасы, которая служит резиденцией Нурсултана Назарбаева, становятся все очевидней.

Второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позволил себе открытую критику в адрес главного архитектора Нур-Султана. А это ни много, ни мало сам Елбасы. Это по его инициативе столицу из Алма-Аты перенесли в Астану. Назарбаев лично участвовал в разработке стратегического плана развития города, в разработке будущих зданий, архитектурных комплексов, которые сейчас создают образ столицы. Он приложил немало усилий в продвижение бренда Астаны на мировой арене. Но как оказалось, в столице «отсутствует градостроительная политика». Об этом, в частности, заявил второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 октября на совещании по дальнейшему развитию столицы. Он в пух и прах раскритиковал облик города. «Оформление улиц и зданий не имеет единого гармоничного стиля. Вы, наверное, слышали отклики туристов, которые специально приезжают посмотреть на столицу. В целом они, конечно, положительные, но отмечают, что в городе присутствует эклектика. Одно здание построено в одном стиле, другое – в другом. И самое главное – нет уюта. Плитки летят, асфальт трескается, зелени мало и вообще нет такого ощущения, что за городом следят и ухаживают. Нет хозяина», – подчеркнул глава государства. По его мнению, следует разукрашивать город, об этом также неоднократно говорил Елбасы. Надо следить за городом, сказал Токаев и поручил разработать единый дизайн-код оформления городских улиц и зданий. «Это мое строжайшее поручение акимату».

Токаев также высказал критические замечания по внутренним миграционным процессам, которые давно уже никто не контролирует. По его словам, большая численность населения городов сегодня стала не гордостью, а проблемой, в первую очередь в социальной сфере. «Ежегодный рост численности населения, отсутствие должного контроля за внутренними миграционными процессами приводят к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру города, прежде всего на медицину и образование. Нам нужно усилить, ужесточить контроль над внутренними миграционными процессами. Так больше продолжаться не может», – сказал Токаев. С одной стороны, действительно назрели реальные проблемы, но с другой – видно, что Токаев пытается расширить свои полномочия (подробнее haqqin.az писал 09.09.2019). Второй президент сосредоточился на решении социально-экономических проблем. Однако рамки, в которые его поставил Елбасы, не позволяют выполнять данные населению обещания. Именно миграционные процессы стали проблемой для больших городов. «Как и чем обеспечивать новых жителей того или иного города? А ведь их нужно обеспечивать, это наша обязанность. Мы не можем пустить сейчас весь процесс миграции на самотек», - отметил Токаев.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев считает, что неразвитость регионов приводит к тому, что «мы имеем неконтролируемую внутреннюю миграцию». Многие регионы теряют людей, человеческий капитал. Согласно статистике, около 60 тыс. казахстанцев ежегодно приезжают из аулов, сел и малых городов в города покрупнее. Но многие бегут от безысходности, бегут из своих регионов, в которых нет достойной работы, возможностей для профессионального развития, для получения качественного образования, медицинской помощи, нет доступа к культуре и развлечениям. Уезжает молодежь. В результате вокруг крупных городов появляются так называемые «пояса шахидов», где живут те, кто приехал в город, но не смог толком интегрироваться. В Казахстане считается, что так создаются агломерации, но это не так, потому что нет системного плана по созданию современных мегаполисов.