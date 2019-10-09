Лавров: Москва понимает беспокойство Турции, но...

«Мы неизменно с самого начала кризиса в Сирии привлекали внимание к тому, что понимаем законную озабоченность Турецкой Республики безопасностью своих границ. Одновременно мы всячески подчеркивали необходимость урегулировать эти озабоченности в рамках договоренностей, которые существуют между Дамаском и Анкарой, так называемого Аданского соглашения 1998 года. К сожалению, эффективная реализация этого соглашения, которое предполагало совместные усилия по пресечению террористических акций на границе Турции и Сирии, было осложнено действиями американцев и возглавляемой ими коалиции на восточном берегу Евфрата», - сказал он.

«Мы много лет предупреждаем о крайней опасности того эксперимента, который американцы там ставили, пытаясь всячески противопоставлять курдов арабским племенам. Мы предостерегали от разыгрывания курдской карты, потому что это очень плохо может кончиться, о чем нас предупреждали наши коллеги и из других стран региона, в которых имеется большая курдская община», - добавил министр.