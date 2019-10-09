Unibank выдал сотый онлайн бизнес-кредит

Unibank является первым банком в Азербайджане, который предоставляет услуги онлайн-кредитования корпоративным клиентам. Накануне первого года онлайн-кредитования был оформлен сотый кредит. В честь годовщины онлайн бизнес-кредита Unibank вручил подарок руководителю компании, оформившему сотый кредит.

Директор пищевой промышленной компании Gulistan Baku Гюльнара Аллахвердиева отметила, что она несколько раз пользовалась онлайн-кредитом от Unibank: «Мы сотрудничаем с Unibank более 20 лет. Когда нам нужна финансовая поддержка, Unibank всегда оказывает помощь и на высоком уровне предоставляет банковские услуги. А онлайн-кредит особо важен для предпринимателей. Когда срочно нужны деньги, мы уверены, что банк в течение нескольких минут ответит на наш запрос. Такая оперативная поддержка очень важна для развивающегося бизнеса, и Unibank нас всегда поддерживает».

По словам заместителя директора департамента по корпоративным банковским услугам Unibank Самира Мустафаева, время имеет большое значение для владельцев бизнеса, и главная цель онлайн-кредитования - предоставить возможность предпринимателю оформить кредит не покидая офис: «Когда владельцу бизнеса всего за 15 минут, на очень выгодных условиях нужен краткосрочный кредит, он может воспользоваться услугами Unibank. Для этого не стоит приходить в банк, поскольку кредит овердрафт зачисляется непосредственно на счет предпринимателя. Еще одним преимуществом этого кредита является то, что не требуется залог. Как Unibank мы очень рады, что можем оказать финансовую поддержку нашим предпринимателям и быть с ними во всех трудных ситуациях».

B чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Предприниматель получает кредит в течение нескольких минут, не приходя в банк;

- Возможность оформления кредитов до 100 тыс. манатов;

- Не начисляются проценты в течение льготного периода.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу https://www.unibank.az/az/corporate/index.

Unibank – банк для всех и каждого!