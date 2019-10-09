Посла Турции вызвали в МИД Франции

В связи с военной операцией Анкары в Сирии Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter написал, что турецкая военная операция в Сирии может подорвать европейскую безопасность, ее необходимо прекратить: "Я осуждаю одностороннюю операцию, начатую Турцией в Сирии. Она ставит под угрозу усилия в сфере безопасности и гуманитарной помощи коалиции против террористической группировки "Исламское государство".