Захид Орудж: «Азербайджан терял земли, как только портились отношения с Россией»

«Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме в Валдае достигло намеченных целей. Это выступление президента – политическая победа Азербайджана. История показывает, что за последние 100 лет мы теряли земли, если неправильно работали с Россией. В 90-х на нас также надавили, столкнув с Россией». Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра социальных исследований Захид Орудж.

Захид Орудж также отметил, что после выступления президента Ильхама Алиева в Сочи азербайджанцы в России должны активизироваться и доносить правду о карабахском конфликте.

«Отношения между Арменией и Россией никогда не были так плохи, как сегодня. И напротив, азербайджано-российские отношения находятся на самом высоком уровне за последние 100 лет», - считает он.