Зеленский рассказал о реакции Меркель на его критику

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель спокойно отреагировала на высказанную им в разговоре с президентом США Дональдом Трампом критику. Прямую трансляцию брифинга украинского лидера с журналистами ведет на YouTube канал «112 Украина».

«Я разговаривал вчера с госпожой канцлер, у нас очень хорошие отношения. Мы вовсе не поднимали эту тему», — сообщил он.

Зеленский выразил уверенность, что Меркель понимает причины его критики, подчеркнув, что перед телефонным разговором с Трампом российскую делегацию вернули в ПАСЕ, а Германия вместе с РФ и дальше продолжала строить в обход Украины газопровод «Северный поток-2». Также он отметил, что всегда прямо высказывает лидерам иностранных государств, что его не устраивает в их политике по отношению к Украине.

«Я думаю, что эта ситуация... Она поняла. Я знаю, что она знает, почему моя риторика была такой. Я не хотел никого обидеть. Я сказал то, что думаю, я всегда так делаю», — подытожил Зеленский в ответ на вопрос о реакции Меркель.

В июльском телефонном разговоре с Трампом Зеленский пожаловался на то, что главы государств Меркель и Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. «Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — говорил Зеленский. Стенограмму 25 сентября опубликовала пресс-служба Белого дома.

29 сентября стало известно, что в Бундестаге выразили недовольство тем, что Зеленский согласился с Трампом, заявившим, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».