Из-за этого и других подобных действий Ислам Шахбандаров был изгнан из всех организаций диаспоры турок-месхетинцев в США, утверждает А.Мамедов. И этот человек теперь, прикрываясь именем сына президента Турции Эрдогана - Билала Эрдогана, пытается оказывать давление на бизнесменов.

Проживающий в штате Огайо в США гражданин России турок-месхетинец Ислам Шахбандаров, ранее возглавлявший Американо-турецкий центр турок-месхетинцев, а сейчас называющий себя советником главы «Государственных железных дорог Турции» (TCDD) Али Уйгуна, вызвал скандал в турецких СМИ.

Предприниматели Якуп Саглам и азербайджанец Галиб Мамедов, являющиеся компаньонами и владельцами компании KDY Logistik, рассказали, как Шахбандаров оказывает давление на турецких деловых людей.

«Ислам Шахбандаров заявляет, что мы будем вынуждены с ним сотрудничать в логистическом бизнесе. Он использут имя сына уважаемого всеми нами президента Турции Эрдогана, утверждая, что действует с разрешения Билала Эрдогана. Однако мы отказались с ним работать. Турция – правовое государство, а наша деятельность приносит пользу экономике Турции и направлена на развитие торговых отношений между Азербайджаном и Турцией. Мы дали понять Исламу Шахбандарову, что серьезные структуры в Азербайджане очень неважного мнения о нем. И тогда он заявил: «Что такое Азербайджан? Здесь будет так, как мы скажем!».

Мы пострались собрать сведния о нем, и стало известно, что он советник главы TCDD, что действительно продал кладбище турок-месхетинцев в США, за что был изгнан из организаций диаспоры. Глава действующего в Америке Общества турок-месхетинцев Айдын Мамедов показал документ, свидетельствующий о выводе из диаспоры Ислама Шахбандарова. Крайне отрицательного мнения о нем и наши деловые партнеры в Узбекистане и других стран. Вызывает сожаление, что человек, который наносит ущерб имиджу Турции и ее торговым интересам, является советником в такой важной структуре, как TCDD», - считают бизнесмены.

Отметим, что, согласно интернет-источникам, Ислам Шахбандаров принимает участие в различных мероприятиях турецкой диаспоры в США. В интернете можно увидеть и его выступления против Фетхуллаха Гюлена. Ислам Шахбандаров оказывал помощь туркам-месхетинцам, проживающим в Азербайджане.