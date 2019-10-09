Путин посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин 14-15 октября посетит с государственными визитами Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сегодня сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.
"В понедельник и вторник на следующей неделе состоятся долгожданные государственные визиты президента РФ в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты", - сказал представитель Кремля, уточнив, что госвизит в Эр-Рияд пройдет в понедельник, 14 октября, а из Саудовской Аравии во вторник, 15 октября, российский лидер прилетит с госвизитом в ОАЭ.