Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с федеральным министром транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреасом Райхартом, сообщает пресс-служба министерства.

Во встрече, состоявшейся в здании министерства, приняли участие председатель комитета по окружающей среде парламента Австрии Йоханнес Шмукеншлагер, председатель комитета по туризму парламента Геральд Хаузер, член нижней палаты парламента, председатель молодежной организации по Нижней федеральной земли Народной партии Австрии Бернхард Хайнрайхбергер, сопредседатели Азербайджано-австрийского совета сотрудничества и представители австрийских компаний TÜV Austria, Frequentis, Rail Cargo Austria AG, Tachograph INTELLIC.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в сфере транспорта и инновационных технологий.

Была отмечена деятельность Азербайджано-австрийского совета сотрудничества, а также обсуждены возможности сотрудничества с австрийскими компаниями.